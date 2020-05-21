Инфекционный госпиталь в Мурмашах будет временным, его планируют использовать только в качестве резерва - Андрей Чибис

20 мая губернатор региона Андрей Чибис осмотрел строительную площадку рядом с посёлком Мурмаши, на которой начинается возведение инфекционного госпиталя и пообщался с обеспокоенными жителями посёлка, выслушав их пожелания, касающиеся стройки.

Госпиталь на территории Мурманской области возводится по поручению Владимира Путина, всего в стране силами Министерства обороны будет построено 17 таких медицинских учреждений.

Рядом с Мурмашами строительство быстровозводимого модульного госпиталя началось 19 мая, по проекту он сможет разместить до 700 пациентов. Работы осуществляются на федеральные средства, их проводит строительная компания «ПИК».

Под строительную площадку региональный оперативный штаб рассматривал несколько вариантов. Возводить объект планировали в самой Белокаменке, рядом с заболевшими работниками, задействованными в строительстве Центра крупнотоннажных морских сооружений, а также в посёлке Молочный. Оба этих варианта пришлось отмести. По проекту только основной корпус здания займёт 9,5 тысячи квадратных метров, т.е необходима огромная территория. При этом для строительства нужна идеально ровная площадка, без перепада высот как в Молочном. Также важно иметь поблизости коммуникации и удобные пути подъезда. В результате, в самый последний момент, окончательный выбор пал на старый аэродром в Мурмашах, который находится недалеко от населённого пункта.

О том, как будет выглядеть новый госпиталь, губернатору региона доложили накануне. Мед учреждение будет состоять из основного корпуса общей площадью порядка 9,5 тысячи квадратных метров, а также контрольно-пропускного пункта. Территорию разделят на «чистую» и «грязную» зоны. Для безопасного перемещения будут созданы специальные пункты для дезинфекции одежды и переодевания медработников. В инфекционном госпитале предусмотрено создание стационара, блока интенсивной терапии на 50–70 мест и реанимационного отделения на 20–30 коек с возможностью постоянного пребывания медперсонала. Ожидается поставка 30 аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа. Сроки сдачи объекта рекордные. Сами корпуса планируют построить всего за 10 дней, к началу июня! После начнётся монтаж оборудования.

- Несмотря на то, что госпиталь находится недалеко от черты посёлка, он полностью безопасен для местных жителей, - заверил Андрей Чибис. – Он создаётся как резерв, в случае самого тяжёлого развития событий. При этом мы делаем всё для того, чтобы такой сценарий не случился! Что касается местных жителей, то наличие госпиталя не повлечёт каких-то дополнительных ограничений и карантинов для посёлка. Это будет абсолютно локальная площадка, никак не связанная с населённым пунктом и ближайшими домами!

В этот же день губернатор встретился и с жителями Мурмашей, честно ответив на все вопросы обеспокоенных граждан.

Особенность модульного строительства заключается в том, что рабочие не произведут много шума при монтаже конструкции. Это особенно актуально для жителей ближайших многоэтажек. Корпуса установят без капитального фундамента, т.е. сваи забиваться не будут.

Ещё один вопрос, который вызывал опасение местных жителей, система канализации госпиталя. Подключать к общей сети Мурмашей её не будут. На аэродроме вкопают изолированные ёмкости с септиком. После их заполнения отходы жизнедеятельности будут вывозиться и утилизироваться.

Немаловажно и то, что контролировать процесс постройки, да и дальнейшую работу госпиталя, смогут все желающие. На встрече с мурмашинцами была достигнута договорённость, что из самых активных жителей посёлка будет сформирована специальная группа, которая сможет регулярно посещать объект. Более того, когда корпуса откроют, все жители региона смогут в режиме онлайн наблюдать за работой охраны и самим периметром госпиталя. Воочию видя, что пациенты находятся в изоляции и не гуляют по посёлку.

Рассказал губернатор и о том, кто же будет работать в новом госпитале. По словам Андрея Чибиса, сейчас все медики, контактирующие с коронавирусными пациентами, получают значительные надбавки, так что от желающих трудоустроиться в строящееся медучреждение отбоя нет. Даже с учётом того, что врачам придётся в буквальном смысле переехать в корпуса и жить рядом с пациентами. Такой вахтовый метод работы тоже поможет предотвратить возможное распространение вируса.

При этом глава региона подчеркнул, новый инфекционный госпиталь в Мурмашах строится для резерва. Вполне возможно, что для размещения коронавирусных больных данное учреждение и не потребуется.

В последнее время в регионе наблюдается положительная динамика, распространение инфекции замедлилось. В Белокаменке выздоровело уже более тысячи человек. В целом по области число коронавирусных больных тоже снижается. На сегодняшний день из всех развёрнутых койко-мест для лечения таких пациентов востребовано немногим более 50%.

При этом специалисты предусматривают и вариант «второй волны» коронавируса. Её прогнозируют на конец лета, когда жители области вернутся из отпусков. Для этого уже сейчас в Заполярье ищут площадку под строительство капитального профильного медицинского центра. Возвести данный объект планируют к осени.

Андрей Чибис отметил на встрече с жителями, что если этой вспышки не произойдёт, госпиталь в Мурмашах просто разберут к сентябрю. При этом современное медицинское оборудование останется в области, что даст возможность сделать медицину ещё более доступной. Предусматривается и вариант переоборудования оставшихся конструкций под нужды жителей поселка. После тщательной санитарной обработки в них можно будет, к примеру, разместить детский оздоровительный лагерь или передать местному аэроклубу.

- Конечно, жители воспринимают с некоторым опасением строительство рядом с Мурмашами этого мобильного госпиталя, пусть даже и временного. Я сам здесь живу и слышу, как переживают жители, - рассказал глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – В этой ситуации очень важно информировать наших граждан о ходе стройки. Ежедневно предоставлять им полную информацию. По поручению губернатора мы создадим группу общественного контроля, которая будет состоять из самих активных мурмашинцев. Так что жители смогут посещать стройку и видеть, какие меры безопасности принимаются при возведении госпиталя.