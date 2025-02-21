Инфляционная аритмия

Годовая инфляция в РФ за неделю с 11 по 17 февраля ускорилась до 10% по сравнению с 9,99% на неделе с 4 по 10 февраля 2025 года. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации, опубликованном на сайте министерства.

С начала февраля цены на продовольственные товары в стране увеличились на 0,47%, а с начала года — на 1,71%.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в стране с 11 по 17 февраля текущего года составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% - с 28 января по 3 февраля, 0,22% - с 21 по 27 января, 0,25% - с 14 по 20 января, 0,67% - с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный).

С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

За период с 11 по 17 февраля рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,7% (с 4 по 10 февраля - рост на 1,1%). Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

В январе текущий рост цен с учётом сезонности замедлился, но сохранился на высоком уровне, отмечает ЦБ РФ. Годовая инфляция по-прежнему существенно выше 4%. Устойчивое инфляционное давление остаётся высоким.