Инфляционное давление значительно усилилось: Центробанк поднял ключевую ставку сразу с 13 до 15% годовых

Совет директоров Центробанка РФ 27 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 13 до 15% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Напомним, это четвертое подряд повышение уровня показателя.