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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 11:30

Инфляционные ожидания россиян в августе продолжили повышаться

Оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла в августе 2024 года до 12,9 с 12,4% месяцем ранее, показывает опрос ООО «инФОМ».

Увеличение произошло за счёт опрошенных со сбережениями. У респондентов без сбережений инфляционные ожидания снизились, но оставались повышенными.

Как сообщает cbr.ru, индекс потребительских настроений опустился до минимума с начала года и был ниже своего значения годом ранее.   Банк России отмечает, что медиана долгосрочных ожиданий на 5 лет снизилась до 10,4%, а наблюдаемая населением годовая инфляция повысилась до 15%.

В регуляторе также сообщили, что индекс потребительских настроений опустился до минимума с начала этого года и был ниже своего значения годом ранее. Доля участников опроса ЦБ, которые предпочитают откладывать свободные деньги, а не тратить их на приобретение дорогостоящих товаров, почти не изменилась и составила 51,5%.

Кроме того, согласно результатам опроса, повысились ценовые ожидания предприятий. Уточняется, что повышение произошло во всех отраслях, кроме промышленности. Ускорение роста издержек и усиление рисков хозяйственной деятельности оказывали повышательное давление на ценовые ожидания предприятий, которые приняли участие в мониторинге Центробанка. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый компаниями в ближайшие 3 месяца, составил 4,9% в пересчёте на год.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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