Инфляционные ожидания россиян в октябре не изменились

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они не изменились.

Как следует из опроса «инФОМ», выполненного по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1% (между уровнем мая 2024 года - 14,0% - и июля 2024 года - 14,2%).

Отметим, что инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года.

Динамика инфляционных ожиданий населения в октябре может говорить о том, что пока в ней не отразились такие факторы, как наблюдающийся в последнее время рост цен на ряд чувствительных для граждан товаров (бензин и плодоовощи) и планы по повышению НДС.

Свежий опрос проводился 6-16 октября 2025 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в октябре снизились до 13,8% с 14,1% (вернулись к уровню апреля 2025 года - 13,9%), у респондентов со сбережениями выросли до 11,1% с 10,8% (чуть выше уровня марта 2025 года - 11%).

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в октябре снизилась до 15,1% с 16,5%, со сбережениями - выросла до 12,9% с 12,3%.