Инфляция активно лезет в кошелёк, но Банк России обещает её приструнить

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, годовая инфляция в Мурманской области в сентябре 2021 года составила 6,06% после 5,81% в августе. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,25%) и России в целом (7,40%). Основное влияние на динамику цен оказывали: продолжение давления со стороны издержек производителей, ограничения расширения предложения на отдельных товарных рынках, а также повышение спроса на некоторые услуги в связи с ростом турпотока в регион.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Инфляция 5,10 5,49 5,35 5,81 6,06 Базовая инфляция 4,60 5,15 5,33 5,69 5,84 Прирост цен на Продовольственные товары 4,69 5,37 4,99 5,58 5,60 из них: - плодоовощная продукция 2,70 5,46 1,02 5,01 6,17 Непродовольственные товары 5,72 6,74 7,09 7,82 8,07 Услуги 4,83 4,14 3,66 3,62 4,06 из них: - ЖКХ 5,28 5,27 5,27 5,23 5,36 - пассажирский транспорт 18,75 12,51 8,63 8,69 13,75

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в сентябре почти не изменился и составил 5,60%. Ценовая динамика определялась разнонаправленными факторами. Более холодная погода, чем в сентябре 2020 года, в регионах-производителях привела к увеличению затрат сельхозпроизводителей на обогрев теплиц, что определило ускорение роста цен на огурцы и помидоры. Увеличение затрат садоводческих предприятий из-за повышения стоимости удобрений, средств защиты плодов и тары для упаковки замедлило снижение цен на яблоки. Вместе с тем сдерживающее влияние на динамику цен продовольствия оказало возобновление выпуска яиц осенью текущего года местным производителем, что привело к расширению предложения и снижению годовых темпов прироста цен на них.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре увеличился на 0,25 п.п. - до 8,07%. Нехватка электронных компонентов, отдельных комплектующих для сборки и задержки их поставок определяли ограниченное предложение автомобилей на рынке. Сохраняющееся превышение спроса над предложением продолжало оказывать влияние на цены легковых автомобилей. Годовые темпы прироста цен на них выросли. Рост логистических издержек, связанный с удорожанием контейнерных перевозок, привел к увеличению затрат производителей бытовой техники, что определило ускорение роста цен на холодильники и телевизоры.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в сентябре составил 4,06% после 3,62% месяцем ранее. Расширение спроса, в том числе в результате увеличения туристического потока в регион по сравнению с прошлым годом, на фоне ограниченного выезда за рубеж из-за сохраняющейся неблагоприятной эпидемической обстановки, привело к ускорению роста цен на услуги железнодорожного транспорта. Схожие причины обусловили замедление снижения цен на авиаперелёты. Дополнительным фактором, повлиявшим на изменение цен на услуги воздушного транспорта, стал рост стоимости авиакеросина в регионе.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в сентябре 2021 года составила 7,25% после 6,58% в августе. При этом инфляция в округе остается ниже общероссийской – 7,40%. Основное влияние на динамику цен на Северо-Западе, как и в целом по стране, оказали дальнейшее увеличение издержек производителей и поставщиков, а также снижение предложения на отдельных продовольственных рынках из-за неблагоприятных погодных условий и сложной эпизоотической ситуации.

В целом по России годовая инфляция в сентябре увеличилась до 7,40%. Значительную роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из-за ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем. Показатели устойчивой ценовой динамики, отражающие инфляционное давление со стороны спроса, в годовом выражении также возросли, в месячном – сохраняются на высоком уровне. Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время. С учётом проводимой Банком России денежно-кредитной политики, в том числе будущих решений по ключевой ставке, годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.