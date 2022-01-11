Инфляция диктует цены на школьное питание: завтраки и обеды – дороже, полдник - дешевле

Реагируя на сообщения в соцсетях о подорожании платного питания в школах областного центра, администрации города Мурманска пришлось дать пояснения по этому поводу.

Как сообщается на сайте горадминистрации, организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляет некоммерческая организация МАУО г. Мурманска «Центр школьного питания». Тарифы на организованное платное питание формируются с учётом покрытия сырьевых и производственных издержек, закупку оборудования, коммунальные услуги, аренду помещений, расходы по содержанию имущества, выполнение мероприятий для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Расходы на сырьё составляют более 50% от стоимости питания.

Одной из главных причин увеличения тарифов является значительный рост реальных и закупочных цен на продукты питания в 2021 году. Проведенный анализ цен по продуктам, необходимым для организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, показывает рост цен в среднем на 13,7% (сравнение цен на продукты питания ноябрь 2021 года и ноябрь 2020 года). По данным Мурманскстата, увеличение цен на отдельные продукты достигает: картофель на 81,3%, мясо (говядина б/к) на 12,8%, птица на 15,2%, субпродукты на 38,9%, яйцо куриное на 26,2%, овощи (свежие, замороженные, консервированные) на 32,8%, масло растительное на 46,3%.

Также негативным фактором, косвенно влияющим на повышение стоимости питания, является регулярное повышение цен на бензин и дизельное топливо, на услуги по вывозу мусора.

На основании экономически обоснованных расчётов и в связи с необходимостью качественного оказания услуг по организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Мурманска с 01.01.2022 установлены новые фиксированные тарифы на платные услуги, оказываемые МАУО г. Мурманска «Центр школьного питания». Они соответствуют обоснованному режиму питания и возрастной группе детей.

Стоимость платного питания повысилась: завтраки (дети 7-11 лет) на 10,51 рубля, завтраки (дети 12-18 лет) на 10,97 рубля, обеды (дети 7-11 лет) на 24,37 рубля, обеды (дети 12-18 лет) на 33,79 рубля.

Стоимость платного полдника (15% от дневного рациона) снизилась (дети 7-11 лет) на 2,84 рубля, (дети 12-18 лет) на 2,94 рубля, платного полдника (25% от дневного рациона) снизилась (дети 7-11 лет) на 2,37 рубля, (дети 11-18 лет) на 1 рубль.