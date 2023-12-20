Инфляция, однако: с 1 января 2024 года стоимость платного питания в общеобразовательных учреждениях областного центра увеличится незначительно
Администрация города Мурманска сообщает о планируемом увеличении тарифов на организованное платное питание в школах областного центра.
С 1 января 2024 года стоимость платного питания в общеобразовательных учреждениях областного центра увеличится незначительно:
завтраки (1-4 классы) на 2 рубля, завтраки (5-11 классы) на 3 рубля;
обеды (1-11 классы) на 6 рублей;
полдники (1-4 классы) на 7 рублей, полдники (5-11 классы) на 15 рублей;
ужины (1-4 классы) на 6 рублей, ужины (5-11 классы) на 13 рублей.
В целом увеличение тарифов предусмотрено в пределах действующего уровня инфляции. Рост тарифов на полдники обусловлен необходимостью увеличения выхода молочной продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством.
При этом право на предоставление бесплатного одноразового питания имеют обучающиеся начальных классов, на двухразовое бесплатное питание - отдельные категории обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе дети участников специальной военной операции.