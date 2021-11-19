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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 14:00

Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%

Годовая инфляция в Мурманской области в октябре 2021 года составила 7,16% после 6,06% в сентябре. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,12%) и России в целом (8,13%). Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, ускорение инфляции в регионе главным образом обусловлено дальнейшим увеличением затрат производителей и авиаперевозчиков, а также сокращением предложения ряда товаров.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Июнь

2021

Июль

2021

Август 2021

Сентябрь 2021

Октябрь 2021

Инфляция

5,49

5,35

5,81

6,06

7,16

Базовая инфляция

5,15

5,33

5,69

5,84

6,45

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

5,37

4,99

5,58

5,60

7,80

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

5,46

1,02

5,01

6,17

18,19

Непродовольственные товары

6,74

7,09

7,82

8,07

8,15

Услуги

4,14

3,66

3,62

4,06

5,26

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

5,27

5,27

5,23

5,36

5,90

    - пассажирский транспорт

12,51

8,63

8,69

13,75

18,48

Источник: Росстат

 

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в октябре увеличился на 2,20 п.п., до 7,80%. Увеличение издержек производителей продолжило влиять на динамику цен на отдельных продовольственных рынках. Рост затрат сельхозпроизводителей овощей закрытого грунта из-за удорожания средств защиты растений, удобрений и упаковки сказался на увеличении годовых темпов прироста цен на помидоры и огурцы. Снижение урожая и качества картофеля из-за неблагоприятных погодных условий в текущем году в период посадки, вегетации и уборки привело к снижению предложения в регионах-производителях и, соответственно, ускорению роста цен на картофель. Увеличились издержки птицефабрик, что было обусловлено как удорожанием кормов из-за невысокого урожая кормовых в основных регионах-производителях в условиях засушливого лета, так и ростом стоимости оборудования из-за отмечавшегося ранее повышения цен на металл. Это обусловило повышение годового темпа прироста цен на курицу.  Из-за удорожания полимеров, связанного с увеличением мирового спроса, повысились затраты производителей на упаковочные материалы, что привело к ускорению роста цен на колбасы.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в октябре составил 8,15% после 8,07% в сентябре. Ценовая динамика определялась разнонаправленными факторами. Перебои в поставках электронных компонентов, используемых для сборки электроники и бытовой техники, удорожание комплектующих на фоне роста спроса на мировых рынках повлияли на издержки производителей и поставщиков. Эти факторы обусловили ускорение роста цен на смартфоны, электротовары и бытовую технику. В связи с произошедшим ростом стоимости сырья и контейнерных перевозок на мировом рынке возросли темпы прироста цен на одежду и белье. Вместе с тем сдерживающее влияние на динамику цен непродовольственных товаров оказало снижение мировых цен на древесину и металлы, а также введение экспортных пошлин правительством РФ. Под влиянием данных факторов замедлился рост цен на металлочерепицу и древесно-стружечные плиты.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в октябре составил 5,26% после 4,06% месяцем ранее. Рост стоимости авиакеросина наряду с увеличением пассажиропотока в регион определили подорожание услуг воздушного транспорта в годовом выражении.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в октябре 2021 года возросла до 8,12% после 7,25% в сентябре. При этом она почти сравнялась с инфляцией в целом по России – 8,13%. Ускорение инфляции в округе, как и в целом по стране, по-прежнему было связано преимущественно с увеличением издержек производителей, поставщиков и организаций сферы услуг, а также со снижением предложения некоторых овощей из-за их низкого урожая.

В целом по России годовая инфляция в октябре возросла до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учётом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0–4,5%.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
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