Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%
Годовая инфляция в Мурманской области в октябре 2021 года составила 7,16% после 6,06% в сентябре. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,12%) и России в целом (8,13%). Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, ускорение инфляции в регионе главным образом обусловлено дальнейшим увеличением затрат производителей и авиаперевозчиков, а также сокращением предложения ряда товаров.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Август 2021
|
Сентябрь 2021
|
Октябрь 2021
|
Инфляция
|
5,49
|
5,35
|
5,81
|
6,06
|
7,16
|
Базовая инфляция
|
5,15
|
5,33
|
5,69
|
5,84
|
6,45
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
5,37
|
4,99
|
5,58
|
5,60
|
7,80
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
5,46
|
1,02
|
5,01
|
6,17
|
18,19
|
Непродовольственные товары
|
6,74
|
7,09
|
7,82
|
8,07
|
8,15
|
Услуги
|
4,14
|
3,66
|
3,62
|
4,06
|
5,26
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,27
|
5,27
|
5,23
|
5,36
|
5,90
|
- пассажирский транспорт
|
12,51
|
8,63
|
8,69
|
13,75
|
18,48
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в октябре увеличился на 2,20 п.п., до 7,80%. Увеличение издержек производителей продолжило влиять на динамику цен на отдельных продовольственных рынках. Рост затрат сельхозпроизводителей овощей закрытого грунта из-за удорожания средств защиты растений, удобрений и упаковки сказался на увеличении годовых темпов прироста цен на помидоры и огурцы. Снижение урожая и качества картофеля из-за неблагоприятных погодных условий в текущем году в период посадки, вегетации и уборки привело к снижению предложения в регионах-производителях и, соответственно, ускорению роста цен на картофель. Увеличились издержки птицефабрик, что было обусловлено как удорожанием кормов из-за невысокого урожая кормовых в основных регионах-производителях в условиях засушливого лета, так и ростом стоимости оборудования из-за отмечавшегося ранее повышения цен на металл. Это обусловило повышение годового темпа прироста цен на курицу. Из-за удорожания полимеров, связанного с увеличением мирового спроса, повысились затраты производителей на упаковочные материалы, что привело к ускорению роста цен на колбасы.
Непродовольственные товары
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в октябре составил 8,15% после 8,07% в сентябре. Ценовая динамика определялась разнонаправленными факторами. Перебои в поставках электронных компонентов, используемых для сборки электроники и бытовой техники, удорожание комплектующих на фоне роста спроса на мировых рынках повлияли на издержки производителей и поставщиков. Эти факторы обусловили ускорение роста цен на смартфоны, электротовары и бытовую технику. В связи с произошедшим ростом стоимости сырья и контейнерных перевозок на мировом рынке возросли темпы прироста цен на одежду и белье. Вместе с тем сдерживающее влияние на динамику цен непродовольственных товаров оказало снижение мировых цен на древесину и металлы, а также введение экспортных пошлин правительством РФ. Под влиянием данных факторов замедлился рост цен на металлочерепицу и древесно-стружечные плиты.
Услуги
Годовой прирост цен на услуги в октябре составил 5,26% после 4,06% месяцем ранее. Рост стоимости авиакеросина наряду с увеличением пассажиропотока в регион определили подорожание услуг воздушного транспорта в годовом выражении.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в октябре 2021 года возросла до 8,12% после 7,25% в сентябре. При этом она почти сравнялась с инфляцией в целом по России – 8,13%. Ускорение инфляции в округе, как и в целом по стране, по-прежнему было связано преимущественно с увеличением издержек производителей, поставщиков и организаций сферы услуг, а также со снижением предложения некоторых овощей из-за их низкого урожая.
В целом по России годовая инфляция в октябре возросла до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учётом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0–4,5%.