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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.25 16:00

Инфляция притормаживает!

Как сообщает Федеральная служба госстатистики в России с 4 по 10 марта 2025 года инфляция составила 0,11%. Напомним, с 25 февраля по 3 марта этого года инфляция составляла 0,15%. С начала марта цены выросли на 0,17%, с начала года - 2,22%.

Среднесуточный прирост цен с начала марта составил 0,017%.

Как отмечает статистическое ведомство, с 4 по 10 марта снизились цены на плодоовощную продукцию (впервые с середины октября) на 0,5% на фоне падения цен на огурцы на 8,6%. Одновременно подорожали картофель - на 2,7%, помидоры - на 2,4%, бананы - на 1,6%, капуста - на 1,5%.

В отчётный период существенно выросли цены на рыбу мороженую - на 0,9%, сметану - на 0,8%, чай чёрный - на 0,7%, муку пшеничную - на 0,6%, говядину - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 1,1%, рис - на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров значительно снизились цены: на телевизоры - на 0,9%, смартфоны - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,2%, на дизельное топливо практически не изменились.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 марта на уровне 10,11%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации». «За неделю с 4 по 10 марта 2025 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11% (с 0,15% неделей ранее). В секторе продовольственных товаров на отчётной неделе рост цен замедлился до 0,18% (с 0,21%): цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,49% (после роста на 0,15%), на остальные продукты питания темпы роста цен практически на уровне предыдущей недели - 0,24% (после 0,20%). В сегменте непродовольственных товаров на отчётной неделе темпы роста цен снизились до 0,04% (с 0,09%), на услуги - до 0,09% (с 0,23%)», - говорится в обзоре министерства.

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