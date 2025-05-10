Инфляция сдаётся

Как сообщает Росстат, инфляция в нашей стране с 29 апреля по 5 мая 2025 года составила 0,03% после 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, с начала месяца рост цен к 5 мая составил 0,02%, с начала года - 3,22%.

Цены на плодоовощную продукцию с 29 апреля по 5 мая снизились на 0,3% (после нулевой динамики с 22 по 28 апреля), в том числе огурцы подешевели на 8,0%, помидоры - на 3,9%, бананы - на 1,1%. Одновременно выросли цены на лук - на 6,9%, капусту - на 4,5%, свеклу - на 4,3%, морковь - на 3,7%, картофель - на 1,7%, яблоки - на 1,2%.

С 29 апреля по 5 мая существенно дороже стали баранина, мясо кур и маргарин - на 0,9%, рыба мороженая и свинина - на 0,5%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 1,4%, вермишель - на 0,6%.

Среди непродовольственных товаров значительно подешевели смартфоны - на 1,5%, телевизоры - на 1,2%, электропылесосы - на 1,0%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты подорожала за неделю на 3,1%, в санатории - на 2,1%.

Тарифы на проезд в городском автобусе выросли на 0,8%.