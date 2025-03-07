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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.25 13:00

Инфляция снижается, оборот розничной торговли в январе в годовом выражении повысился

Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

За период с 25 февраля по 3 марта рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 0,2% (с 18 по 24 февраля - рост на 1,0%).

Как отмечает Росстат, выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2025 года вырос на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 7,5% в декабре 2024 года, на 3,6% в ноябре, 3,8% в октябре.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объёма производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в РФ в январе 2025 года увеличилось на 2,2% в годовом выражении после роста на 8,2% в декабре.

Грузоперевозки увеличились в январе 2025 года на 1,1% в годовом сравнении после роста на 4,2% в декабре 2024 года.

Оборот розничной торговли в январе в годовом выражении повысился на 5,4% после роста на 5,2% в декабре. Оптовая торговля в январе выросла на 2,2% после плюс 3,3% в предыдущий месяц.

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