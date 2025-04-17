Инфляция снижается, рост цен производителей пищевой продукции замедлился

Инфляция в РФ с 8 по 14 апреля 2025 года составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля, 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, с начала месяца рост цен к 14 апреля составил 0,27%, с начала года - 2,99%.

Производители пищевой продукции в марте по сравнению с февралем повысили цены на 0,3%, следует из данных Росстата. Рост цен замедлился. В феврале по сравнению с январем он составлял 1%, в январе по сравнению с декабрем - 1,3%. В годовом выражении продукты подорожали на 12,8%, с начала года - на 2,6%.

Производители напитков за месяц повысили цены на свою продукцию на 0,2%. В этом секторе также замедление роста, месяц назад цены повысились на 1,1%. По равнению с мартом прошлого года напитки подорожали на 9,7%, с начала года - на 4,7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).