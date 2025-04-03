Инфляция ускорилась, Банк России склоняется к жёсткости денежно-кредитной политики

Инфляция в России с 25 по 31 марта 2025 года составила 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат).

С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательный цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчётами Росстата).

Ускорение недельной инфляции в последние две недели во многом объясняется динамикой цен на плодоовощную продукцию - с 25 по 31 марта плодоовощи подорожали на 1,3%, с 18 по 24 марта стали обходиться на 0,5% дороже (тогда сдерживающее влияние оказало снижение цен на огурцы на 5,1%), с 11 по 17 марта подешевели на 0,7% (на фоне падения цен на огурцы с 11 по 17 марта на 11%).

А в это время, как сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ, банк не исключает повышения ключевой ставки, если замедление инфляции будет идти темпами, не соответствующими прогнозам, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«На ближайшем заседании (25 апреля) мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз 7-8% на этот год и 4% в следующем», - сообщил Заботкин журналистам в Госдуме.

При этом требуемая жёсткость денежно-кредитной политики, согласно суждению совета директоров ЦБ, по итогам марта, вероятно, достигнута, напомнил Заботкин. «Умеренно жёсткий сигнал мы, конечно, сохраняем. Мы смотрим на всю совокупность данных, которые поступают, не только на данные по инфляции», - сказал зампред, отметив актуальность мартовского сигнала.

ЦБ РФ в марте сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор тогда отметил, что достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. «Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки», - говорилось в заявлении ЦБ.