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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 14:30

Инфляция ускоряется

Инфляция в России с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля.

Как сообщает Росстат, с начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,07% с 10,00% на 17 февраля, если её высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

С 18 по 24 февраля рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,0% (с 11 по 17 февраля - рост на 0,7%), в том числе на картофель - 3,1%, бананы - 2,0%, помидоры - 1,9%, капусту - 1,5%, морковь - 0,9%, яблоки - 0,8%, лук и свеклу - 0,6%. Снизились цены на огурцы - на 1,4%.

С 18 по 24 февраля существенно выросли цены на рыбу мороженую - на 1,2%, говядину, молоко пастеризованное, чай черный, печенье и водку - на 0,6%, баранину, творог и соль - на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на плиты ДСП - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

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