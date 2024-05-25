Инфляция в Мурманской области в апреле замедлилась

«Цены на овощи и фрукты в апреле в годовом выражении росли более низкими темпами, чем в марте. Огурцы, например, стали стоить даже дешевле, чем год назад. Это связано с ростом отечественного производства тепличных овощей, их стало больше на прилавках. За счёт увеличения импортных поставок в регионе выросло предложение груш и лимонов. Поэтому цены на них за год повысились меньше, чем месяцем ранее», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Годовой темп прироста цен в регионе уменьшился до 9,2% в апреле в основном из-за расширения предложения овощей и фруктов. Цены на непродовольственные товары и услуги, наоборот, выросли, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«Цены на овощи и фрукты в апреле в годовом выражении росли более низкими темпами, чем в марте. Огурцы, например, стали стоить даже дешевле, чем год назад. Это связано с ростом отечественного производства тепличных овощей, их стало больше на прилавках. За счёт увеличения импортных поставок в регионе выросло предложение груш и лимонов. Поэтому цены на них за год повысились меньше, чем месяцем ранее», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен, наоборот, ускорился. Производители и поставщики переносили в розничные цены возросшие ранее затраты на оплату труда и логистику в условиях сохраняющегося высокого спроса со стороны потребителей. В результате бытовая техника подешевела меньше в годовом сопоставлении, чем месяц назад, а цены на медикаменты выросли сильнее.

Активный потребительский спрос наблюдался и в сегменте услуг. Так, популярность турпоездок внутри страны привела к ускорению годового роста цен на отдых на Черноморском побережье.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.