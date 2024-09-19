Инфляция в Мурманской области в августе снизилась

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, ускорился годовой рост цен на продукты. Некоторые производители переносили в стоимость конечной продукции возросшие затраты, в частности, на сырьё, логистику и оплату труда. В результате цены в кафе и ресторанах росли быстрее, ускорился годовой рост цен на шоколад, молоко и сыр.

Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2024 года снизилась до 9,6% после 9,8% в июле. В основном замедление роста цен в регионе связано с расширением предложения в сфере услуг.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, ускорился годовой рост цен на продукты. Некоторые производители переносили в стоимость конечной продукции возросшие затраты, в частности, на сырьё, логистику и оплату труда. В результате цены в кафе и ресторанах росли быстрее, ускорился годовой рост цен на шоколад, молоко и сыр.

Увеличился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары. Так, один из крупнейших автозаводов в августе повысил цены на ряд моделей из-за роста себестоимости производства. В итоге прирост цен на новые отечественные автомобили увеличился.

«В то же время сдерживающее влияние на инфляцию в регионе оказала динамика цен в сфере услуг. В основном это связано с расширением предложения на рынке авиаперевозок. В августе авиакомпании чаще использовали на популярных направлениях самолёты большей вместимости. И это замедлило рост цен на авиабилеты», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.