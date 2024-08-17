Инфляция в Мурманской области в июле практически не изменилась

В то же время в регионе наблюдалось ускорение роста стоимости услуг за счёт индексации коммунальных тарифов. В июле прошлого года они не пересматривались, их последняя индексация была проведена в декабре 2022 года.

Годовая инфляция в Мурманской области в июле составила 9,8% после 9,7% в июне. Темпы прироста цен на продукты и услуги повысились в годовом выражении, а на непродовольственные товары, напротив, снизились.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в июле ускорился годовой рост цен на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, а макароны дешевели медленнее в годовом сопоставлении. Одна из причин – у производителей этих товаров увеличились затраты на сырьё и логистику, и они переносили возросшие издержки в цены. Кроме того, из-за возможного неурожая подсолнечника на фоне жары на юге России, аграрии и продавцы повышали цены на подсолнечное масло.

«При этом продолжили снижаться годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары, и это оказало сдерживающее влияние на инфляцию в регионе. Так, из-за некоторого охлаждения спроса в июле этого года не так сильно, как в прошлом году, дорожали подержанные иномарки, а бытовая техника на фоне укрепления рубля в предыдущие месяцы дешевела быстрее в годовом сопоставлении», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

В то же время в регионе наблюдалось ускорение роста стоимости услуг за счёт индексации коммунальных тарифов. В июле прошлого года они не пересматривались, их последняя индексация была проведена в декабре 2022 года.