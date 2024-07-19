Инфляция в Мурманской области в июне снизилась

В июне 2024 года годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 9,7%. Замедление роста цен в основном связано с расширением предложения отдельных видов услуг.

Увеличился годовой прирост цен на продукты. Высокий спрос со стороны потребителей сохраняется, поэтому производители и поставщики перекладывали возросшие расходы на логистику и оплату труда в цены конечной продукции.

«Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары снизились. Основной вклад в замедление внесла динамика стоимости отечественных автомобилей. В июне прошлого года они заметно подорожали из-за ослабления рубля и перестройки производственных цепочек. В июне этого года цены на легковые машины увеличились не так сильно», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в сфере услуг годовой рост цен также замедлился, в основном за счет увеличения предложения на рынке авиаперевозок. В июне авиакомпании увеличили количество рейсов на популярных направлениях в регионе и это сдержало рост цен на авиабилеты.

Подробную информацию об инфляции в Мурманской области можно найти в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.