Инфляция в Мурманской области в мае ускорилась

Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2024 года ускорилась до 10,0% после 9,2% в апреле. Продолжили расти издержки производителей и поставщиков некоторых товаров и услуг, что повлияло на динамику цен в регионе.

Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2024 года ускорилась до 10,0% после 9,2% в апреле. Продолжили расти издержки производителей и поставщиков некоторых товаров и услуг, что повлияло на динамику цен в регионе.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, увеличился годовой темп прироста цен на продукты, сказался статистический эффект низкой сравнительной базы прошлого года. Тогда снижение цен на тепличные овощи произошло позже обычного и пришлось на май. В 2024 году снижение цен было более равномерным. Поэтому в мае этого года цены на помидоры и огурцы снижались не так сильно, как в апреле. А в годовом выражении рост цен на помидоры ускорился, огурцы подорожали.

«Стали быстрее расти цены на непродовольственные товары. Устойчивый потребительский спрос позволял производителям и поставщикам переносить в цены растущие издержки. В мае так произошло, например, с отечественными автомобилями. У крупного автоконцерна увеличились затраты на логистику и комплектующие, это отразилось на конечных ценах. В результате цены на легковые машины в годовом сопоставлении росли сильнее, чем в прошлом месяце», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.