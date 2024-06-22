В Мурманской области предполагается внести изменения в правила использования беспилотных воздушных судовУскорение инфляции с 11 по 17 июня во многом связано со значительным удорожанием картофеля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.24 13:00

Инфляция в Мурманской области в мае ускорилась

Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2024 года ускорилась до 10,0% после 9,2% в апреле. Продолжили расти издержки производителей и поставщиков некоторых товаров и услуг, что повлияло на динамику цен в регионе.

Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2024 года ускорилась до 10,0% после 9,2% в апреле. Продолжили расти издержки производителей и поставщиков некоторых товаров и услуг, что повлияло на динамику цен в регионе.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, увеличился годовой темп прироста цен на продукты, сказался статистический эффект низкой сравнительной базы прошлого года. Тогда снижение цен на тепличные овощи произошло позже обычного и пришлось на май. В 2024 году снижение цен было более равномерным. Поэтому в мае этого года цены на помидоры и огурцы снижались не так сильно, как в апреле. А в годовом выражении рост цен на помидоры ускорился, огурцы подорожали.

«Стали быстрее расти цены на непродовольственные товары. Устойчивый потребительский спрос позволял производителям и поставщикам переносить в цены растущие издержки. В мае так произошло, например, с отечественными автомобилями. У крупного автоконцерна увеличились затраты на логистику и комплектующие, это отразилось на конечных ценах. В результате цены на легковые машины в годовом сопоставлении росли сильнее, чем в прошлом месяце», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Для портов Мурманской области не хватает провозных мощностей
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:30«Правда или действие». Художественный сериал, 11 серия (16+)20:10Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в мае ускорилась-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 2,81 рубля, доллар вырос на 2,54 рубля-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика