Инфляция в Мурманской области в октябре немного повысилась

В октябре годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 8,6% после 8,5% в сентябре. Основная причина – перенос поставщиками и производителями возросших затрат в цены.

Как отмечает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, из-за роста издержек производителей и переработчиков молока на корма для животных, логистику и оплату труда в регионе заметнее, чем месяцем ранее, увеличились годовые темпы прироста цен на творог, молоко и сливочное масло. Снижение на рынке предложения трески и пикши из-за сокращения объёмов вылова привело к ускорению годового роста цен на мороженую и охлажденную рыбу.

Увеличился годовой темп прироста цен и в сфере услуг. Из-за кадрового дефицита и увеличения расходов перевозчиков на техобслуживание автомобилей подорожали поездки на такси.

«В то же время снизились годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары, к примеру, подешевела в годовом выражении бытовая техника. Сказался так называемый эффект высокой сравнительной базы. Год назад на фоне высокой потребительской активности цены на неё существенно выросли. В октябре этого года спрос северян охладился и цены увеличились не так сильно. По той же причине медленнее, чем месяцем ранее, росли цены на новые отечественные автомобили», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.