Инфляция в Мурманской области в сентябре по-прежнему была выше, чем в СЗФО, но стала ниже, чем в целом по стране

По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в России оставалась высокой (8,63%). Месячный рост цен ускорился по сравнению с августом, в том числе выросли показатели устойчивого роста цен. Это говорит о том, что расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг.

Как сообщает cbr.ru, годовая инфляция в Мурманской области в сентябре 2024 года снизилась до 8,54% после 9,55% в августе. Инфляция в регионе по-прежнему была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,12%), но стала ниже, чем в целом по стране (8,63%).

Основная причина замедления роста цен в регионе – статистический эффект высокой сравнительной базы на отдельные товары и услуги.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольствие в сентябре уменьшился до 9,20% после 10,05% в августе.

В сентябре текущего года цены на отдельные импортные фрукты выросли меньше, чем год назад. Тогда импортные поставки подорожали сильнее из-за более значительного накопленного ослабления рубля. Как итог, из-за эффекта высокой сравнительной базы бананы в сентябре этого года дорожали медленнее в годовом выражении, а снижение цен на апельсины ускорилось. При этом цены на фрукты отличаются повышенной волатильностью.

Эффект высокой сравнительной базы также стал причиной замедления годового роста цен на свинину и мясо птицы. В сентябре 2023 года производители активно переносили в цены издержки на импортные кормовые добавки и оборудование, возросшие из-за накопленного ослабления рубля. Тогда как в сентябре 2024 года в месячном сопоставлении цены на свинину выросли менее значительно, а куриное мясо подешевело.

Ещё одной причиной снижения годового темпа прироста цен на мясо птицы в сентябре этого года стало расширение его предложения благодаря увеличению объёмов производства в стране.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре уменьшился до 5,66% после 6,63% в августе.

Цены на подержанные иномарки стали расти медленнее в годовом выражении благодаря расширению их предложения на региональном рынке.

Снизился годовой темп прироста цен на моторное топливо. Это объясняется эффектом высокой сравнительной базы. Год назад цены на бензин на оптовом рынке повышались вслед за ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. В сентябре текущего года цены выросли не так значительно.

Услуги

В сентябре годовой темп прироста цен на услуги снизился до 11,76% после 13,01% в августе.

Годовой рост цен на услуги сотовой связи замедлился из-за эффекта высокой сравнительной базы. В сентябре прошлого года мобильные операторы переносили в тарифы возросшие издержки на обновление оборудования и развитие сетей в регионе. В сентябре 2024 года размер абонентской платы не изменился.

Инфляция в России

По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в России оставалась высокой (8,63%). Месячный рост цен ускорился по сравнению с августом, в том числе выросли показатели устойчивого роста цен. Это говорит о том, что расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг. Заметнее, чем обычно, в сентябре подорожали услуги образования, резко выросла стоимость авиа- и железнодорожных билетов, услуг зарубежного туризма. В то же время подешевели экскурсионные услуги и плодоовощная продукция.

Для снижения инфляции к 4% необходимы более сдержанный рост спроса и жёсткие денежно-кредитные условия.