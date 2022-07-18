Инфляция в Мурманской области замедлилась

Годовая инфляция в Мурманской области в июне 2022 года снизилась до 16,9% после 17,5% в мае. Замедлить рост цен помогли расширение предложения ряда товаров на внутреннем рынке, охлаждение спроса, а также укрепление рубля, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Наибольший вклад в замедление продовольственной инфляции внесла динамика цен на овощи. Так, из-за увеличения импортных поставок снизились темпы прироста цен на капусту, картофель и помидоры. Благодаря расширению объёмов отечественного тепличного производства огурцы по сравнению с прошлым годом стали дешевле.

«В сегменте непродовольственных товаров инфляция тоже замедлилась. Действующие экспортные ограничения переориентировали отечественные деревообрабатывающие компании на внутренний рынок. В результате заметно доступнее стали пиломатериалы, – комментирует управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. –Снижение спроса после мартовского всплеска и укрепление рубля привели к замедлению роста цен на смартфоны, автомобили и медикаменты».

Годовой темп прироста цен в сегменте услуг снизился до 11,5%. На него во многом повлияло снижение ставок по потребительским кредитам.

Годовая инфляция в СЗФО замедлилась в июне до 15,5%.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.