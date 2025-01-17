Инфляция в новом году не сдаётся!

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в России с 1 по 13 января 2025 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%.

Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря, если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,86%, если её высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

В целом за 2024 год инфляция, по данным Росстата, составила 9,52% после 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.

Рост цен по итогам 2024 года оказался выше официальных прогнозов. Например, прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2024 год равнялся 8,0-8,5%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 7,3%.