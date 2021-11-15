Инфляция в октябре увеличилась во многом за счёт роста цен на продовольствие

Годовая инфляция в октябре 2021 года возросла до 8,13%, что в значительной мере было связано с повышением продовольственной инфляции. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

В частности, из-за снижения урожая ускорилось до высоких значений подорожание грунтовых овощей. Увеличились также годовые темпы роста цен на продукты питания животного происхождения (мясную, молочную продукцию), что отражало давление со стороны издержек, в том числе из-за произошедшего ранее роста цен на мировых рынках. Повышение цен на продовольствие может заметно сказаться на инфляционных ожиданиях населения.

Месячные значения (с поправкой на сезонность) и годовые показатели устойчивой ценовой динамики возросли. Это указывало на нарастание инфляционного давления, в том числе из-за негативного влияния на предложение узких мест в глобальных производственных и логистических цепочках.

Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учётом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0–4,5%.