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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 10:15

Инфляция в стране в октябре замедлилась до 0,83%, годовая ускорилась до 6,69%

Инфляция в России в октябре замедлилась до 0,83% с 0,87% в сентябре, в годовом выражении ускорилась — до 6,69% с 6% месяцем ранее.

Как сообщает Росстат, в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,83%, по сравнению с декабрем 2022 года – 105,47%.

Продовольственная инфляция в октябре составила 1,35% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 6%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,55%, а в годовом выражении — на 5,08%. Цены на услуги в октябре выросли на 0,48% к сентябрю; рост цен год к году — 9,92%.

По данным статистического ведомства, в отчётный период рост цен на плодоовощную продукцию продолжился и в среднем составил 2,6%. В том числе помидоры подорожали на 8,8%, огурцы – на 7,6%, лук и свекла – на 1%, бананы – на 0,5%, капуста – на 0,4%, картофель – на 0,2%. Подешевели морковь и яблоки — на 0,3%.

Сильнее всего с 31 октября по 7 ноября в стране выросли цены на яйца – на 2,4%. Также подорожали мясные консервы для детского питания – на 1,1%, вермишель – на 0,8%, мороженая рыба – на 0,6%, курятина, вареные колбасы, сливочное масло и рис – на 0,5%, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,4%. Свинина, молоко, сметану, овощные консервы для детского питания, хлеб ржаной и гречка подорожали на 0,3%, говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, творог, сыры, печенье и соль – на 0,2%, подсолнечное масло – на 0,1%. Снизились же цены: на сахар – на 0,5%, сосиски, сардельки и пшено – на 0,2%, маргарин и чай – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички – на 0,6%, пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных – на 0,4%, туалетная бумага и зубные пасты – на 0,3%, стиральные порошки – на 0,2%. Цены на детские подгузники и зубные щетки снизились на 0,2%.

Электропылесосы в отчётный период подорожали на 0,58%, телевизоры — на 0,13%, а смартфоны подешевели — на 0,66%. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 31 октября по 7 ноября выросла на 5,49%, иностранного — снизилась на 0,36%.

Бензин автомобильный подешевел на 0,21%, дизельное топливо выросло на 0,01%.

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