Инфляцию в Мурманской области в декабре 2021 года сдерживали цены на продукты и непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Мурманской области в декабре 2021 года заметно снизился, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. В частности, подешевели огурцы, замедлился рост цен на помидоры. Стимулирующая спрос ценовая политика производителей, заинтересованных в скорейшей реализации урожая, способствовала снижению годовых темпов прироста цен на картофель.

В сегменте непродовольственных товаров также наблюдалось снижение темпов прироста цен. Например, продолжилось замедление годового прироста цен на стройматериалы благодаря расширению предложения древесины на внутреннем рынке (вследствие действия введенных правительством РФ экспортных пошлин). Насыщение фармацевтического рынка отечественными препаратами способствовало снижению темпов прироста цен на медицинские товары.

В сфере услуг годовые темпы прироста увеличились до 6,5%. На стоимости путешествий воздушным транспортом отразилось подорожание авиатоплива и рост пассажиропотока. Повышенный спрос подтолкнул вверх также цены на проезд в поездах дальнего следования. Из-за накопленных издержек на обновление сетей и оборудования мобильные операторы пересмотрели тарифные планы, что стало причиной повышения абонентской платы за услуги сотовой связи.

В целом годовая инфляция в Мурманской области в декабре 2021 года незначительно ускорилась и составила 7,2%. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,5%) и России в целом (8,4%). По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.