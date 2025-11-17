«Инфолайк»: благотворительная акция помощи нуждающимся прошла в Мурманске

Благотворительная акция «Инфолайк» прошла в Мурманске с 1 по 16 ноября. Во всех молодёжных центрах МАУ МП «Молодёжь51» работали пункты приёма продуктов длительного хранения. Итогом чуть более чем двухнедельного сбора стал значительный их запас.

Все собранные продукты направлены в Мурманское региональное отделение Российского Красного Креста. Организация распределит помощь среди малоимущих граждан, пожилых людей и многодетных семей Мурманска и Мурманской области.

Завершающий этап акции прошёл в воскресенье в ТРК «Плазма». Организаторы подготовили интерактивные площадки, доступные для участников, совершивших добровольное пожертвование. Посетителям предлагалось нанести красочный аквагрим, попробовать себя в твистинге (изготовлении фигур из шариков) или сфотографироваться в фотобудке и получить распечатанные снимки. Дополнительно Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» предлагало гостям мастер-класс по оказанию первой помощи и сувенирную продукцию на тему «Узнай всё о донорстве костного мозга».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31291&page=1