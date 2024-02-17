Информационная акция «Неделя русского языка» состоится в «Научке»

С 20 по 25 февраля в Мурманской областной научной библиотеке состоится информационная акция «Неделя русского языка», приуроченная к Международному дню родного языка.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в эти дни посетителей «Научки» ожидают: виртуальная выставка-игра «Истоки русского слова», посвящённая памятникам древнерусской письменности; виртуальная интерактивная игра «Поговорим на русском»; виртуальный интерактивный квест «Грамотные люди»; интерактивная лекция «Пушкин, Даль и русский язык»; беседа с элементами визуализации «Неизвестный Даль» и многое другое.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте библиотеки: https://vk.cc/cuEVqe

Сотрудники Мурманской областной научной библиотеки уверены в том, что каждый участник акции сможет обогатить свои знания о русском языке, открыть для себя новые аспекты его культурного и лингвистического наследия.

Для участия в мероприятиях акции необходима предварительная регистрация по телефону 45-48-35.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457271628%2Falbum-44573273_00%2Frev