Информационная открытость: в Мурманске обсудили влияние денежно-кредитной политики Банка России на экономику региона

Вчера в Мурманске состоялась коммуникационная сессия по денежно-кредитной политике Банка России. Делегация Банка России встретились с представителями бизнеса, органов власти, научного сообщества региона.

Цель встречи – рассказать о денежно-кредитной политике Банка России, разъяснить логику решений мегарегулятора по ключевой ставке, узнать мнение бизнеса о текущей ситуации в экономике и ожиданиях на будущее, ответить на вопросы. От Банка России в ней приняли участие директор Департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов, заместитель начальника Северо-Западного главного управления (ГУ) Банка России Вадим Пивоваров, управляющий Отделением Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России Юрий Железняк и начальник Экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов. В сессии приняли участие более 100 человек.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в своём выступлении рассказал, как регулятор с помощью ключевой ставки влияет на совокупный спрос и инфляцию, об аргументах принятого на июньском заседании Совета директоров Банка России решения в четвертый раз сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

«Повышение ключевой ставки во второй половине прошлого года позволило значимо замедлить рост цен. Однако в апреле-мае появились сигналы о том, что текущие темпы прироста цен перестали снижаться, а рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения. Сохранение высокой ключевой ставки призвано охладить избыточный спрос, замедлить рост кредитования и стимулировать переток средств из потребления в сбережения. Данные процессы приводят к снижению уровня инфляции и замедлению роста цен на товары и услуги», – пояснил Кирилл Тремасов.

Годовая инфляция в Мурманской области в апреле 2024 года составила 9,2%. Динамика цен в регионе во многом соответствует общероссийским тенденциям. Но есть и свои особенности. Подробно о локальной специфике расчета ИПЦ (индекса потребительских цен) рассказал руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области Тимур Лапин.

В ходе панельной дискуссии эксперты Банка России ответили на вопросы участников сессии. Предприниматели интересовались, что сейчас происходит в отечественной экономике, как на неё влияет усиление напряжённости на рынке труда, почему Банк России установил цель по инфляции в размере 4%, какова роль плавающего валютного курса, какие меры принимает Банк России для обеспечения ценовой стабильности и каков прогноз на этот и следующий годы.

«Если устойчивое инфляционное давление не начнёт снижаться, то регулятор допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жёсткими столько времени, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели», – отметил Кирилл Тремасов.

«Мы наблюдаем реакцию финансового сектора Мурманской области на жёсткую денежно-кредитную политику. Вслед за повышением ключевой ставки выросли средства мурманчан в банках. На начало мая их объём составил 283 млрд рублей, это на 19% больше, чем год назад. Темпы роста кредитования замедляются с пиковых значений IV квартала 2023 года», подчеркнул заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Пивоваров.

Оценке ситуации в экономике Мурманской области была посвящена значимая часть коммуникационной сессии. Заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко остановился на проблемах, с которыми столкнулась региональная экономика в последние годы, и мерах государственной поддержки бизнеса.

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников Севера Ирина Мокерова рассказала о том, как сегодня чувствует себя рыбная отрасль, о важности для производственников сохранения низкой и стабильной инфляции – как необходимого условия для долгосрочного кредитования и, следовательно, инвестиций и экономического роста.

«Мы хотим, чтобы и население, и бизнес понимали цели и задачи денежно-кредитной политики, а также пути и инструменты для их достижения. Эти знания помогут при планировании своих сбережений, инвестиций и потребления. Для этого мы регулярно объясняем факторы, влияющие на инфляцию, и логику своих решений по денежно-кредитной политике», – отметил заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Пивоваров.

Управляющий Отделением Банка России в Мурманской области Юрий Железняк также отметил важность анализа региональной экономики в целях принятия решения Советом директоров Банка России по ключевой ставке. В мониторинге, который проводит Банк России, участвует 125 предприятий из Мурманской области.

Очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 26 июля, по его итогам будет обновлен среднесрочный макроэкономический прогноз Банка России.

Встречи, посвященные обсуждению денежно-кредитной политики, в этом году проходят в каждом регионе Северо-Западного федерального округа.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.