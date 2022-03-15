Информационную войну развернули националистические силы Украины при поддержке западных структур в Интернете

По решению Президента Российской Федерации с 24 февраля т.г. проводится специальная военная операция, целью которой являются демилитаризация и денацификация Украины; защита мирных жителей Донбасса и Луганска, подвергающихся в течение 8 лет геноциду со стороны киевского режима. Отдельные войсковые части Северного флота в составе российской группировки войск также принимают участие в специальной военной операции.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, за эти дни нельзя было не заметить глобальную информационную войну, которую развернули националистические силы Украины при поддержке западных структур в Интернете. В социальных сетях множатся фейковые новости с целью посеять панику среди населения. Они распространяются среди граждан через различные мессенджеры и с использованием средств мобильной связи.

В этих условиях главной мишенью противника становятся родственники, друзья или просто знакомые военнослужащих частей и подразделений Минобороны России, принимающих участие в специальной военной операции.

Пользуясь их недостаточной информированностью о фактическом месте нахождения и судьбе близких, действующие в интересах украинских спецслужб лица пытаются получить интересующие сведения. Например, под предлогом предоставления якобы имеющихся данных о судьбе и состоянии здоровья военнослужащих ВС РФ нашим гражданам предлагается по телефону или через Интернет сообщить максимально подробную информацию о них: установочные данные, подразделение, в котором проходят службу, должность и т.д.

На самом деле, передавая такие сведения, граждане не только не получают интересующую достоверную информацию, но помогают противнику!

Используя родственные чувства россиян в собственных целях, украинские националисты прибегают к методам шантажа, убеждая собеседников в том, что с их близкими ничего не случится, если они организуют акцию протеста или окажут поддержку антироссийской агитации в своём городе.

Поддаваясь на такие провокации, гражданин России не только неоправданно нарушает нормы российского законодательства, но способствует достижению целей противника!

Кроме того, сочувствующие и соболезнующие военнослужащим ВС РФ россияне, иногда становятся лёгкой мишенью для мошенников. Так, участились случаи выманивая денежных средств путём убеждения собеседников в необходимости оказания материальной помощи для организации транспортировки погибших и раненых с территории Украины.

УФСБ России по Северному флоту рекомендует военнослужащим и их близким не отвечать на подобные обращения, поступающие с телефонных номеров украинских «горячих линий», а также интернет-сайтов.

Обо всех случаях обращения к Вам неустановленных лиц с просьбами предоставления какой-либо информации о подразделениях Минобороны России, а также конкретных военнослужащих просим сообщать оперативному дежурному по Управлению ФСБ России по Северному флоту по телефону 8(81537)-4-75-32.

Фото: https://m.nashaniva.com/ru/articles/181937/