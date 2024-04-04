Информационные технологии прочно вошли в жизнь северян

Специалисты Мурманскстата подвели итоги выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

В 2023 году 89% домашних хозяйств Мурманской области имели доступ к широкополосной сети Интернет — первое место в СЗФО.

Наиболее популярным средством для выхода на просторы Всемирной паутины являлся смартфон. Его использовали 88% домохозяйств области (в среднем по СЗФО — 83%).

Практически каждый день выходили в сеть 83% северян старше 15 лет.

Востребованным было получение госуслуг в электронном виде. Около 80% от общей численности лиц в возрасте 15-72 лет, обратившихся за их получением в органы власти, получили их через Интернет.

Почти две трети жителей региона старше 15 лет использовали Интернет для заказа товаров и услуг (первое место по СЗФО).

Фото: https://vk.com/im?sel=63726350&z=photo-188169427_457240637%2Falbum-188169427_00%2Frev