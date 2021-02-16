Информационный центр и Кольская АЭС вновь открыты для приёма экскурсионных групп

Информационный центр в городе Полярные Зори Мурманской области и Кольская АЭС готовы к приёму посетителей с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований. Разрешён приём экскурсионных групп численностью не более 17 человек.

Узнать о полном цикле производства электроэнергии на атомной станции - от процесса расщепления ядра урана до появления электрического тока в сети, познакомиться с историей города Полярные Зори и коренным населением Севера Европы – саамами, посетить форелевое хозяйство. Всё это вы можете, записавшись на экскурсию по телефону 8 (81532) 4-32-92.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, при входе в Информационный центр осуществляется контроль температуры тела посетителей и обязательно ношение защитных масок. Для посещения Кольской АЭС необходимо предварительно направить официальное письмо от организации, а также в день экскурсии иметь при себе медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат обследования на Covid-19 со сроком получения результата не более 3-х дней. Вы можете ознакомиться с правилами организации и проведения экскурсии на официальной странице Информационного центра Кольской АЭС «ВКонтакте».