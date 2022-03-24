Информационный центр Кольской АЭС отмечает 15-летие со дня первой экскурсии

15 лет назад в Информационном центре Кольской АЭС состоялась первая экскурсия. За это время работники центра приняли более 80 тысяч гостей и провели около 4500 экскурсий.

Побывав в Инфоцентре Кольской АЭС можно узнать о полном цикле производства электроэнергии на атомной станции - от процесса расщепления ядра урана до появления электрического тока в сети, познакомиться с историей строительства города Полярные Зори и атомной станции.

«Одно из направлений социальной политики Кольской АЭС – это поддержка талантливой молодёжи нашего атомграда. Мы уделяем большое внимание профориентации, поддержке профессионального самоопределения подростков. Экспонаты нашего центра вызывают интерес у всех, во время экскурсий часто много вопросов, что говорит об искреннем любопытстве и желании познавать атомную науку. В дальнейшем мы ждем любознательных детей к нам в качестве молодых специалистов, за ними наше будущее», - отметил заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Специалисты управления информации и общественных связей легко и интересно рассказывают взрослым и детям даже о самых сложных производственных процессах. Посетив экскурсию, подрастающее поколение сможет узнать больше о том, какие специальности востребованы на Кольской АЭС, в какие вузы лучше поступить и как получить целевое направление. Воспитанники детских садов на практике знакомятся с энергией: вращая педали велосипеда, оборудованного динамо-машиной, можно увидеть, как механическая энергия перерождается в электрическую. Также в Инфоцентре проводятся творческие конкурсы по разным направлениям на тему экологии и атомной энергии, например, «Энергия Севера» и «Зелёная планета». Презентации на тему: «Введение в атомную энергетику», подготовленные дружным коллективом управления информации, наделяют школьников базовыми знаниями, позволяющими участвовать в различных развивающих проектах: «Шаг в будущее», «Курчатовские чтения», «Детская ядерная академия». Старшеклассники также имеют возможность посетить пожарную часть по охране КАЭС и познакомиться с работой передвижной радиоэкологической лаборатории.

Хотите узнать схему работы Кольской АЭС, посмотреть макет активной зоны реактора, как устроены приборы для измерения радиации и топливная кассета? Управление информации и общественных связей КАЭС приглашает всех интересующихся на бесплатные экскурсии в Информационный центр, помимо этого вы сможете посетить полномасштабный тренажёр блочного щита управления АЭС и форелевое хозяйство. Подробности https://vk.com/kolaplant. Запись по телефону 8 (81532) 4-41-11.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей КАЭС.