Информационный семинар для участия в программе «Коларктик 2014-2020» состоится в Мурманске

20 февраля российский офис программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» совместно с Управляющим Органом организует информационный семинар для заявителей 4-го раунда подачи заявок в г. Мурманске. Мероприятие состоится в бизнес-центре «Арктика».

Раунд подачи заявок открыт для микропроектов с упрощенной процедурой подачи заявки.

Требования к микропроектам: тематические цели: «развитие бизнеса, малых и средних предприятий» и «охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему»; продолжительность: не более 12 месяцев; бюджет: не более 50 000 евро для проектов с участием российских, финских и/или шведских партнеров; не более 100 000 евро для проектов с участием российских, норвежских, финских и /или шведских партнеров.

На семинаре будут рассмотрены правила подачи и отбора заявок.

Зарегистрироваться для участия можно по электронному адресу: kolarctic.msk@gmail.com.