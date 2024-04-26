Информация о хобби в резюме стала реже интересовать рекрутёров

Хобби соискателей: 28% рекрутёров не интересует, 35% хотят знать всё. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

35% менеджеров по персоналу считают, что соискателям нужно указывать в резюме любые хобби и увлечения, 28% рекрутёров предпочитают видеть в резюме лишь те увлечения, которые соответствует специальности и характеру будущей работы. И только 28% считают эту информацию лишней.

О случаях, когда хобби фактически стало причиной отказа кандидату в трудоустройстве, рассказали 4% рекрутёров. Судя по комментариям, чаще всего отказывали в работе соискателям, увлекающимся экстремальными видами спорта (из-за риска травм, а следовательно, и длительного нахождения на больничном).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, увеличилось число тех, кто считает информацию о хобби и увлечениях в резюме лишней: 12% в 2015 году и 28% — сейчас. Но рекрутеры, которым важна информация об увлечениях кандидатов, по-прежнему в большинстве.

Время проведения опроса: 1—19 апреля 2024 года.