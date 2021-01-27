Информация о продолжении слива хозяйственно-бытовых стоков в Снежногорске не подтвердилась

В Снежногорске прекращен слив в канализационные колодцы хозяйственно-бытовых отходов от частных объектов, расположенных на западном берегу Кольского залива. Временно осуществлять очистку сточных вод со стройплощадки в Белокаменке, до начала работы очистных сооружений на объекте, будет предприятие «Мурманскводоканал».

Вопрос утилизации отходов находится на контроле губернатора Мурманской области. В минувший понедельник на оперативном совещании регионального правительства Андрей Чибис вновь обратил внимание на жалобы северян в социальных сетях о том, что слив стоков в Снежногорске по-прежнему продолжается. Фото- и видеодоказательства в сообщениях отсутствуют. Как отметил глава ЗАТО Александровск Семен Кауров, в выходные дни и в понедельник была проведена проверка, и данные факты не подтвердились. В настоящий момент, по информации администрации, изливы канализационных стоков на грунт в городе полностью прекращены.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее в социальных сетях жители Снежногорска жаловались на затопление канализационных колодцев в районе жилого дома по улице Победы. Существующая система водоотведения не справлялась с дополнительными объемами сточных вод, которые поступали с частных объектов без соответствующего разрешения администрации муниципального образования.

На данный момент договорные отношения с недобросовестными подрядчиками расторгнуты. Для урегулирования проблемы в правовом поле и определения виновных в данной ситуации направлены обращения в надзорные органы.