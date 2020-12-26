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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.20 16:00

Информативно, драйвово и интересно: в Мурманске открылось молодёжное пространство «Библиодвиж»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылся Молодёжный культурно-досуговый центр «Библиодвиж».

«Библиодвиж» – это открытое комфортное пространство для молодых жителей Заполярья. центр станет площадкой для неформального общения, встреч с интересными людьми, проведения мастер-классов, тренингов, заседаний фанклубов и кинопоказов. Здесь можно взять в прокат игровые консоли или музыкальные инструменты, а развлечения успешно сочетать с учебой и получением полезных навыков – в центре есть и коворкинг-зона, и комфортные рабочие места.

На создание нового центра, который разместился на цокольном этаже Детско-юношеской библиотеки, из средств областного бюджета было выделено 6,9 млн рублей. Расположение Центра стало одним из его преимуществ – у «Библиодвижа» есть отдельный вход, который позволяет продлить время работы весной и летом до 21.30.

«Когда губернатор Мурманской области Андрей Чибис знакомился с учреждениями культуры, в частности, библиотеками, то обратил внимание на то, что все они требуют перезагрузки и должны превратиться со временем в современные культурные пространства, центры притяжения для нашей молодежи. Сегодня мы стали свидетелями долгожданного преображения помещений вашей библиотеки, у которой богатое прошлое, насыщенное и интересное настоящее, и, мы уверены, большое будущее. Здорово, что теперь ребята могут приходить сюда, заниматься интересными для себя вещами, общаться друг с другом – в месте, где царит по-настоящему теплая и творческая атмосфера. Спасибо за ту работу, которую вы все провели», – обратилась к директору Наталье Феклистовой и сотрудникам библиотеки заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Помимо библиотечного обслуживания, Центр будет обеспечивать ресурсной поддержкой различные творческие, инициативные и добровольческие группы молодежи. Кроме того, на базе «Библиодвижа» будут организованы молодежные творческие студии и обучающие профориентационные программы в сфере туризма и краеведения.

Как сообщает региональное Министерство культуры,  позитивные изменения в библиотеке продолжатся и в 2021 году: в областном бюджете предусмотрены средства на приобретение оборудования для автоматизированной книговыдачи и разработку дизайн-проекта и дальнейшего преображения Детско-юношеской библиотеки.

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