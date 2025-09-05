«Инфраструктура для жизни»: благоустройство в городе Полярные Зори продолжается

В текущем году реализуются проекты-победители 2024 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В активной стадии благоустройства находится проект по реконструкции улицы Строителей в городе Полярные Зори.

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова посетила объект.

Реализация проектов благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На месте благоустройства министр обсудила текущий ход выполнения работ, согласно плана-графика проекта с заказчиком, заместителем председателя Мурманской областной Думы Евгением Никорой и главой муниципалитета Максимом Ченгаевым.

«В рамках реализации проекта по благоустройству улицы Строителей в городе Полярные Зори с АО «МОЭСК» были достигнуты договоренности на переустройство объектов наружного освещения. На данный момент работы по устройству инженерных сетей находятся на завершающей стадии» – рассказала министр.

На сегодняшний день выполнены в полном объёме подготовительные работы и вертикальная планировка территории. Подрядной организацией ведутся работы по устройству покрытий, уже завершена подготовка щебёночного основания под новый асфальт. Выполняется устройство металлического каркаса будущего остановочного павильона с навесом и кофеточкой.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, за 6 лет в Мурманской области благодаря Всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в регионе реализован 21 проект благоустройства: 18 проектов победителей конкурса и 3 проекта финалиста.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552845/#&gid=1&pid=4