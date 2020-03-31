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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 11:30

Инфраструктурный коэффициент при разработке твёрдых полезных ископаемых для Мурманской области понижен сразу на 25%

Федеральным агентством по недропользованию выпущен приказ об объявлении аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи перовскит-титаномагнетитовых руд на участке недр Центрального участка Африкандского месторождения Мурманской области. Это, несомненно, знаковое событие для региона, считает Министерство экономического развития Мурманской области.  Можно сказать, что проект по созданию интегрированного химико-металлургического комплекса по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов получил новый шанс.

Правительство Мурманской области не один год последовательно проводило работу по изменению федеральной нормативно-правовой базы, затрагивающей регулирование в данной отрасли. В 2015 году аукцион на право пользования недрами был признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок. Главным негативным фактором была высокая стоимость стартового платежа за право пользования недрами, что приводило к существенному удорожанию проекта разработки Африкандского месторождения и туманным перспективам при принятии инвестиционного решения. Поэтому было очень важным скорректировать размер платежа в сторону уменьшения.

С апреля 2019 года эта работа была активизирована – с федеральными органами губернатором прорабатывались различные варианты решения проблемы. Позиция региона, подкрепленная необходимыми расчетами, была услышана. 25 февраля 2020 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало приказ о внесении изменений в Методику расчёта минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами. Инфраструктурный коэффициент при разработке твёрдых полезных ископаемых для Мурманской области был понижен сразу на 25% – до 1,0.

Одновременно с проведением аукциона на пользование недрами во втором квартале 2020 года правительством региона ожидается принятие Госдумой пакета законопроектов по поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, предполагающего очень широкий спектр поддержки. Помимо налоговых льгот на прибыль существует возможность инвестиционного вычета из налога на добычу полезных ископаемых при создании объектов инфраструктуры. Также правительство региона прорабатывает с федеральными органами государственной власти возможность поддержки предприятий, которые ведут глубокую переработку полезных ископаемых, тем самым повышая добавленную стоимость продукции.

Предлагаемые меры в совокупности со снижением стартового платежа и возможностью получения субсидий на создание сопутствующей инфраструктуры из федерального бюджета, несомненно, позволят начать реализацию проекта разработки месторождения уже в ближайшее время. Проект, безусловно, внесёт большой вклад в экономику региона – в рамках проекта планируется создание 450 новых постоянных рабочих мест и порядка 100 дополнительных рабочих мест на период строительства. Общий объём инвестиций составит порядка 18,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в основной капитал – 12,4 млрд рублей (4,6 млрд рублей – собственные средства, 13,8 млрд рублей – заёмные средства).

Несмотря на то, что на изменение федеральной нормативно-правовой базы ушло много времени, работа над проектом не останавливалась. На сегодняшний день уже достигнуты первые результаты. Получено официальное положительное заключение от Федерального центра проектного финансирования, независимые экспертные заключения – в том числе по технологической части, подписаны соглашения о выполнении геологоразведочных и исследовательских работ (АО «МАГЭ», ООО «Геостройпроект») и подключении к сетям производственных мощностей (ПАО «МРСК Северо-Запад»).

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что проект, главной целью которого является возрождение российского химико-металлургического комплекса по производству редких, редкоземельных металлов и диоксида титана, а также достижение лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских высокотехнологичных производителей и мировой хай-тек индустрии, будет реализован и займёт важное место в экономике региона.

Основными потребителями диоксида титана являются химические производства (пластики, лакокраски), где вещество используется в основном как пигмент. Мировое потребление диоксида титана превышает 6,2 млн тонн в год, а объём рынка составляет более 5 млрд долл. Уровень потребления диоксида титана – один из показателей уровня жизни в стране.

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