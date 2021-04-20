Инициатива Евгения Дитриха о переводе части терминалов порта Санкт-Петербурга в Лавну стала темой обсуждения на координационном совете МТУ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл заседание координационного совета по реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Одной из тем обсуждения стала инициатива экс-министра транспорта РФ, ныне генерального директора АО «ГТЛК» Евгения Дитриха, который предложил перенести часть терминалов Санкт-Петербургского морского порта в строящийся порт Лавна на западном берегу Кольского залива. Ранее обсуждались планы переноса портовых мощностей из Петербурга в порт Усть-Луга на Балтике.
«Мы, безусловно, рады такой позиции, приветствуем её и готовы оказывать всяческое содействие, чтобы подобного рода инициативы были у нас реализованы», – прокомментировал предложение главы ГТЛК Андрей Чибис.
Основным вопросом повестки дня заседания выступил текущий статус реализации проекта. Как сообщил губернатор, не так давно на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова был принят ряд решений по заключению всех необходимых контрактов по достройке моста и железной дороги на западный берег Кольского залива – основных элементов инфраструктуры МТУ.
«Отдельная тема, которой мы занимаемся, - отработка с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики вопросов, связанных с энергетическим обеспечением западного берега. Этот вопрос непосредственно связан с МТУ, чтобы у наших инвесторов, которые там готовят к реализации и уже реализуют проекты, были все необходимые ресурсы», – также отметил Андрей Чибис.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в режиме видеосвязи в заседании координационного совета приняли участие представители подрядчиков и заказчиков проекта – АО «РЖД», ФКУ «Ространсмодернизация», АО «ГТЛК», ООО «Морской торговый порт «Лавна»».