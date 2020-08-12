Инициатива и контроль – североморцы наводят порядок в городе

В Североморске в зоне внимание муниципального контроля – новые адреса для проверки качества содержания придомовых и общественных территорий в Североморске. Первая остановка рейда – улица Гаджиева, 7 и 9.

За домами вдоль дороги проходит ливневая канализация. Сток зарос травой и забит мусором. Именно с этой проблемой в муниципальной контроль обратились горожане. Привести в порядок участок улично-дорожной сети предстоит обслуживающей организации - «Северавто». В адрес компании будет направлено соответствующее требование.

- Такой же документ получит и группа компаний «Североморскжилкомхоз». Состояние асфальтового покрытия на придомовой территории улицы Авиаторов, 5 оставляет желать лучшего. Огромная яма занимает большую часть проезда. Конечно, её необходимо устранить, дорогу привести в норматив. Все обращения жителей ЗАТО, поступающие в муниципальный контроль, отрабатываются, не остаются без внимания. Мы наладили связь с управляющими компаниями, подрядными организациями, которые занимаются содержанием и благоустройством города, - рассказал заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский.

Этот механизм работает. Один из примеров и положительных моментов рейда – обновлённая детская площадка около храма на улице Советской.

- Мы оперативно отреагировали на обращение муниципального контроля. Провели мелкий ремонт игрового оборудования, покрасили модули, завезли в песочницу 16 кубометров песка. Всю работу выполнили за сутки, чтобы дети могли здесь играть, - пояснил инженер и руководитель отдела планирования ООО «Инвест ЖКХ» Владимир Марыгин.

Нуждается в обновлении и детская площадка за 3, 5 и 7 домами на ул. Адмирала Чабаненко. Этот вопрос взят на контроль.

Североморцы здесь проживают активные. Силами большого двора несколько лет назад установили хоккейный корт. С освещением помог муниципалитет. Теперь спортивный объект пользуется популярностью у доброй половины города, а вот парковочных мест не хватает. Как рассказали жители, проблему они хотят решить, приняв участие в программе «Формирование комфортной городской среды».