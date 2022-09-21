Инициатива Мурманской областной научной библиотеки получила поддержку любителей русской литературы из 17 стран

29 сентября состоится Литературный диктант – мероприятие, организованное коллективом Мурманской областной научной библиотеки и объединяющее всех любителей и профессионалов в области русской литературы. К акции уже присоединились более 1000 площадок из 20 стран мира – Австрии, Германии, Сербии, республик Кипр, Польша, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Армения, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Приднестровской Молдавской Республики. Цель акции – привлечь внимание общества к проблеме литературной грамотности, а также дать возможность всем желающим получить независимую оценку их знаний в области русской литературы.

Проверить свои знания и попробовать силы в диктанте может любой ценитель литературы старше 14 лет. На сайте акции https://литдиктант.рф можно найти вопросы прошлогоднего диктанта для подготовки и самопроверки, а еще – увидеть все очные площадки и выбрать наиболее удобный вариант написания заданий.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Литературный диктант впервые был проведён областной научной библиотекой в 2021 году при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Тогда инициативу поддержали 132 организации из 42 двух регионов страны и ближнего зарубежья, а число участников перевалило за 3500 человек. Литературный диктант принес Кольскому заполярью победу в конкурсе «Самый читающий регион».

Фото: https://gov-murman.ru