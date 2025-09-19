Инициативная группа северян предложила губернатору организовать в Мурманске регулярные бесплатные пробежки «5 вёрст» и провести любительский марафон в июне 2026 года

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл личный приём граждан в приёмной партии «Единая Россия» в Мурманске. В ходе приёма рассмотрены обращения северян по актуальным социальным вопросам.

Жительница Мурманска обратилась к главе региона с предложением. Она рассказала о специализированном центре для реабилитационных тренировок, который они переоборудовали вместе с мужем. Теперь это современный комплекс с тренажёрами, полностью подготовленный для тренировочного процесса. Северянка предложила организовать на этой базе реабилитационные программы для участников СВО и их семей, пожилых людей и беременных женщин в рамках губернаторских проектов. Губернатор отметил важность проекта для обеспечения доступности спортивной инфраструктуры для разных социальных групп.

Следующее обращение посвящено теме бизнеса. Предприниматель из Ловозера рассказал об успехах в развитии семейного фермерского хозяйства по выращиванию клубники. Благодаря поддержке областного правительства семейным предпринимателям удалось решить земельные вопросы и начать реализацию проекта. Губернатор отметил важность развития сельского хозяйства в Арктике и содействие в решении проблемных вопросов.

Ещё одно обращение касалось темы благоустройства. Воспитатель детского сада из Мурманска предложила нанести мурал на фасад многоквартирного дома на улице Орликовой. Как отметил глава региона, реализовать эту инициативу можно с помощью программы «На Севере — твой проект!». Новый конкурсный отбор на 2026 год запланирован уже на конец сентября.

Несколько обращений касались мер поддержки участников специальной военной операции. Так, вдова участника СВО обратилась с вопросом о выплатах семьям погибших военнослужащих, у которых нет постоянной регистрации в Мурманской области. Андрей Чибис отметил, что уже разработан проект постановления, согласно которому при наличии временной регистрации на территории области выплаты будут производиться при условии подтверждения факта неполучения аналогичной поддержки в других регионах.

В завершение приёма представители инициативной группы предложили организовать в Мурманске регулярные бесплатные пробежки «5 вёрст» и провести любительский марафон в июне 2026 года. Проект предусматривает еженедельные оздоровительные пробежки по субботам на Семёновском озере для всех желающих без соревновательного элемента. Также планируется марафон с маршрутом к памятнику «Алёша», который поможет популяризировать заполярную столицу и уникальный природный феномен полярного дня. Губернатор поддержал обе инициативы и поручил оказать необходимую организационную и информационную поддержку.

Все обращения взяты на личный контроль губернатора.

«Каждое обращение жителей региона заслуживает самого пристального внимания. Мы детально разберем каждую ситуацию и найдем решения по всем поднятым вопросам», — подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553689/#&gid=1&pid=15