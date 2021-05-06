Инициативная молодёжь Мончегорска займётся озеленением городского сквера

Проект молодёжного клуба «В движении» Мончегорской централизованной библиотечной системы «Зелёное движение» поддержан благотворительной программой «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Цель проекта – озеленение общественного городского пространства «Библиотечный сквер». Кроме того, организаторы стремятся привлечь молодёжь Мончегорска к экологическому волонтёрству.

В рамках проекта волонтёры библиотеки и участники библиотечного молодёжного клуба «В движении» привлекут своих сверстников к озеленению площадки библиотечного сквера. Проект стартовал в конце апреля – его презентация состоялась в рамках акции «Библионочь – 2021». Все мероприятия будут проходить в интерактивной форме и помогут развить экологические навыки и привычки: будут организованы мастер-классы, квизы, экологические эксперименты, акции, игровые турниры и познавательные экологические лекции. Проект рассчитан на разную аудиторию. Прежде всего, это молодежь, которая не уезжает из города на летние каникулы, и дети, отдыхающие в летних трудовых лагерях, – но принимать участие в мероприятиях проекта могут любые жители города.

Как сообщает региональное Министерство культуры, организаторы проекта уже закупили в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте им. Н.А. Аврорина саженцы растений – сирени, шиповника, спиреи и пузыреплодника – которые украсят библиотечный сквер. В рамках проекта в сквере также будут облагорожены клумбы и повешены кормушки для белочек. Кроме того, в течение всего лета волонтёры проекта будут проводить турниры по экологическим играм на свежем воздухе. Ко Дню города пройдет эко-квиз «Флора и фауна Кольского края», а экологический эксперимент «Место мусора» докажет, что улучшение экологии Мончегорска зависит от вклада каждого жителя города.

«Все мероприятия проекта «Зелёное движение» позволят молодёжи города не только весело и с пользой провести внеучебное время, но и значительно расширить познания в области экологии, внести личный вклад в преображение любимого горожанами уголка города. Ребята научатся высаживать саженцы и ухаживать за цветами, а также смогут самостоятельно проводить и организовывать природоохранные мероприятия для своих сверстников», – отметили организаторы.

Подробную информацию о мероприятиях проекта и условиях посещения можно узнать в группе молодёжного клуба «В движении» в социальной сети «ВКонтакте».