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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.22 16:30

Инициативное бюджетирование: 125 проектов уже реализованы по инициативе северян в муниципальных образованиях региона

Проекты инициативного бюджетирования реализуются региональным Министерством градостроительства и благоустройства в рамках государственной программы Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области» с 2020 года.

Муниципальным образованиям предоставляются субсидии из регионального бюджета на благоустройство территорий, создание комфортных условий в образовательных, социальных и культурных учреждениях, ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов.

Отчёт о реализации проектов на выездном заседании областного правительства 27 июля представила вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Так, в 2020 году в 33 муниципальных образований был реализован 61 проект, а в 2021 году на территории 28 муниципалитетов – 56 проектов.

Предлагаемые гражданами или общественными организациями проекты выносятся на обсуждения на сайтах муниципальных образований, в соцсетях и на портал «Наш Север».

«Инициативное бюджетирование очень важно для жителей нашего региона. Потому что средства бюджета направляются на решение задач и проблем, которые северяне определяют сами. Это помогает сформировать ответственность за развитие своего населенного пункта», – подчеркнула в своём выступлении вице-губернатор и профильный министр Мария Гаврилова.

В 2022 году поддержку областного бюджета получили 54 проекта в 29 муниципальных образованиях: 20 проектов по благоустройству территорий; 17 проектов направлены на создание комфортных условий в образовательных, спортивных и культурных учреждения с прилегающей территорией. В рамках оставшихся 17 проектов будут ремонтироваться входные группы и подъезды МКД.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на данный момент реализовано 8 проектов: в Мончегорск поставлено оборудование для освещения лыжной трассы в районе улицы Нагорной, в Полярных Зорях демонтированы железобетонные конструкции в рамках проекта по приобретению и установке игровых комплексов на территории детского сада №6; в Ковдоре заменили оконные блоки в Центре детского и юношеского творчества; в Алакуртти и Междуречье отремонтировали подъезды домов; в Туманном отремонтировали входные группы; в Ловозере для местного Дома культуры приобрели ростовых кукол, а в Туманном – оборудование.

Уже заключены контракты для выполнения 44 мероприятий. Для выполнения отдельных работ контракты будут заключены до 1 сентября 2022 года.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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