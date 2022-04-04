На летний отдых детей правительство Мурманской области выделяет 450 миллионов рублей из областного бюджетаСтартовала запись детей в первые классы: в этом году школьниками станут порядка 9 тысяч юных северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.04.22 15:30

Инициативные собственники могут получить до 5 млн рублей на капремонт своих МКД

В бюджет Мурманской области заложены средства на поддержку инициативных собственников многоквартирных домов. Срок сбора заявок на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет субсидий из регионального бюджета продлен до 18 апреля.

«Это проект появился для того, чтобы стимулировать активных собственников и самостоятельное управление многоквартирными домами. Я прошу обратить на это внимание. То есть, ТСЖ, ТСН, жилищный кооператив или иной специализированный кооператив, не дожидаясь очереди по программе капитального ремонта, могут претендовать на помощь в размере 5 миллионов рублей на один вид работ», - сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2022 году на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей.

После завершения сбора заявок будет сформирован рейтинг многоквартирных домов. Объекты, набравшие больше всего баллов, попадут в список домов, где будет проведен капитальный ремонт. В региональном Минстрое отмечают, что шансов получить высокий балл больше у ТСЖ, созданных после 01.01.2021 года, у которых наибольший процент собираемости взносов на капремонт за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, или размер взноса на капитальный ремонт превышает минимальный установленный. Также предпочтение отдаётся многоквартирным домам с наиболее ранними датами ввода в эксплуатацию и последнего проведения капитального ремонта.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Заработок «синих» воротничков – рабочих в России за год увеличился на четверть
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Юлия Свекольникова, МБОУ КШМ.
01.04.22 13:44
Коллектив МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" желает успешной и плодотворной работы господину Сердечкину и господину Морарю на благо города-героя и горожан! А что будет с 70-летней о******ой П***
Комментарий к новости:У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»
Чубин Игорь Васильевич.
31.03.22 17:35
С пламенным приветом ко всем читающим ! Хорошая статья у Максима : коротко, чётко и газетно-шаблонно !!! Несколько интересных моментов узнал для себя и поэтому считаю, что статья Максима была пол
Комментарий к новости:ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис
Позвольте:
30.03.22 19:02
За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре
Комментарий к новости:Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В гонке по росту цен в магазинах Мурманской области в лидерах репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 24 копейки, доллар подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась плановая проверка системы управления охраной труда-PRO ЖКХ (18+)Инициативные собственники могут получить до 5 млн рублей на капремонт своих МКД-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Обновлён перечень профессий, по которым иностранных граждан можно принимать на работу вне квоты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика