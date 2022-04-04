Инициативные собственники могут получить до 5 млн рублей на капремонт своих МКД

В бюджет Мурманской области заложены средства на поддержку инициативных собственников многоквартирных домов. Срок сбора заявок на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет субсидий из регионального бюджета продлен до 18 апреля.

«Это проект появился для того, чтобы стимулировать активных собственников и самостоятельное управление многоквартирными домами. Я прошу обратить на это внимание. То есть, ТСЖ, ТСН, жилищный кооператив или иной специализированный кооператив, не дожидаясь очереди по программе капитального ремонта, могут претендовать на помощь в размере 5 миллионов рублей на один вид работ», - сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2022 году на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей.

После завершения сбора заявок будет сформирован рейтинг многоквартирных домов. Объекты, набравшие больше всего баллов, попадут в список домов, где будет проведен капитальный ремонт. В региональном Минстрое отмечают, что шансов получить высокий балл больше у ТСЖ, созданных после 01.01.2021 года, у которых наибольший процент собираемости взносов на капремонт за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, или размер взноса на капитальный ремонт превышает минимальный установленный. Также предпочтение отдаётся многоквартирным домам с наиболее ранними датами ввода в эксплуатацию и последнего проведения капитального ремонта.