Инициативных коллег стали воспринимать в коллективах позитивнее

2 из 3 работающих россиян положительно воспринимают инициативы коллег, негативную реакцию демонстрируют лишь 4% респондентов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

63% россиян положительно относятся к инициативам коллег, 28% — нейтрально, и лишь 4% — отрицательно.

Отношение руководства к инициативам сотрудников каждый второй опрошенный оценивает как позитивное, 24% — как спокойное, и только 8% — как негативное. Трудовой коллектив в целом, по мнению 41% респондентов, также чаще поддерживает новые идеи, нейтральную реакцию отмечают 31%, а неприязнь — 13%.

За два года уровень поддержки инициатив вырос: на 8 п.п. больше респондентов стали одобрять чужие идеи, на 9 п.п. больше — отмечать позитив со стороны руководства и на 7 п.п. больше — со стороны коллег.

Женщины в целом более лояльны к инициативам, чем мужчины, и чаще уверены в поддержке новых идей со стороны руководства и коллектива.

Более открыты к новым предложениям со стороны сослуживцев респонденты от 35 до 45 лет.

Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц поддерживают инициативных коллег чаще тех, кто получает меньше.

Время проведения опроса: 13 мая — 4 июня 2025 года.