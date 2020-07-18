Инициативных сотрудников за 10 лет стали меньше любить и коллеги, и начальство

В непростые для бизнеса времена ценить инициативных работников стали меньше. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как относятся к деятельным сотрудникам коллеги, руководители и трудовые коллективы в целом.

К инициативам коллег более двух третей россиян относятся положительно (68%), ещё 23% — нейтрально. Лишь 3% воспринимают инициативу сослуживцев негативно.

Чем выше уровень дохода, тем больше позитива в адрес инициативных коллег: 54% среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей и 74% среди граждан с доходом от 80 тысяч рублей.

О положительном отношении руководства и коллектива к энтузиастам рассказали 33 и 32% работающих россиян соответственно, о нейтральном — 34 и 39%. Начальство 15% респондентов отрицательно реагирует на инициативы работников. 14% россиян говорят о негативном восприятии инициативы сослуживцев их трудовыми коллективами.

Оценивая отношение к инициативным работникам со стороны руководства и коллектива, положительные оценки чаще оставляла молодёжь до 24 лет (46 и 41% соответственно).

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, к инициативным коллегам россияне несколько охладели: 10 лет назад положительно оценивал энтузиастов 71% респондентов, сегодня — 68%. Россияне также стали реже отмечать позитивное отношение к инициативе со стороны руководства (38% в 2010 году и 33% сейчас) и рабочих коллективов (35 и 32% соответственно).