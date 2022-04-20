В Мурманске проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству«Ночь в «Научке» - не пропустите!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.22 13:30

Инициативу губернатора о предоставлении бесплатной юридической помощи прибывшим в регион из Украины, ДНР и ЛНР единогласно поддержала областная Дума

В региональном парламенте 19 апреля министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина представила законодательному собранию инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - законопроект Мурманской области «О внесении изменений в статьи 10.3 и 10.4 закона Мурманской области «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области». Поправки связаны с ситуацией на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных республик. Продолжается рост численности граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Российской Федерации, в том числе в Мурманскую область.

«Граждане, экстренно покинувшие свои дома и прибывающие в Мурманскую область, нуждаются не только в размещении и обеспечении предметами первой необходимости. Одной из первостепенных задач также является и оформление документов на право пребывания в Российской Федерации. Очевидно, что в отсутствии знания российского законодательства, полномочий органов власти различного уровня, прибывшие лица нуждаются в правовой поддержке по различным вопросам, связанным с их статусом», - отметила Ксения Зинатуллина.

Законопроект предусматривает, что правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи обладают лица, проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывшие на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года и относящиеся к следующим категориям: ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории России, а также члены их семей; ходатайствующие о признании вынужденными переселенцами, а также члены их семей.

Все виды бесплатной юридической помощи будут оказывать адвокаты - участники государственной системы бесплатной юридической помощи.

Депутаты единогласно в первом и окончательном чтении поддержали инициативу губернатора. Предполагается, что закон будет подписан 20 апреля и вступит в силу с момента официального опубликования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, государственная система бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области функционирует с 2013 года. Отдельные категории граждан в установленных законом №765-01-ЗМО случаях имеют право на правовое консультирование в устной и письменной форме; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Полная информация обо всех категориях граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, о порядке и случаях ее оказания, а также список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы БЮП на территории Мурманской области, размещены на официальном сайте органов государственной власти Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда и молодые специалисты – как изменилась ситуация с начала года, где искать работу, сколько платят начинающим сотрудникам - обзор сферы по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)С ноября 2021 года запросы россиян к размеру пенсии по старости выросли на 5%-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и фунту стерлингов.-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить соцподдержку по оплате коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика