Инициативу губернатора о предоставлении бесплатной юридической помощи прибывшим в регион из Украины, ДНР и ЛНР единогласно поддержала областная Дума

В региональном парламенте 19 апреля министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина представила законодательному собранию инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - законопроект Мурманской области «О внесении изменений в статьи 10.3 и 10.4 закона Мурманской области «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области». Поправки связаны с ситуацией на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных республик. Продолжается рост численности граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Российской Федерации, в том числе в Мурманскую область.

«Граждане, экстренно покинувшие свои дома и прибывающие в Мурманскую область, нуждаются не только в размещении и обеспечении предметами первой необходимости. Одной из первостепенных задач также является и оформление документов на право пребывания в Российской Федерации. Очевидно, что в отсутствии знания российского законодательства, полномочий органов власти различного уровня, прибывшие лица нуждаются в правовой поддержке по различным вопросам, связанным с их статусом», - отметила Ксения Зинатуллина.

Законопроект предусматривает, что правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи обладают лица, проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывшие на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года и относящиеся к следующим категориям: ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории России, а также члены их семей; ходатайствующие о признании вынужденными переселенцами, а также члены их семей.

Все виды бесплатной юридической помощи будут оказывать адвокаты - участники государственной системы бесплатной юридической помощи.

Депутаты единогласно в первом и окончательном чтении поддержали инициативу губернатора. Предполагается, что закон будет подписан 20 апреля и вступит в силу с момента официального опубликования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, государственная система бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области функционирует с 2013 года. Отдельные категории граждан в установленных законом №765-01-ЗМО случаях имеют право на правовое консультирование в устной и письменной форме; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Полная информация обо всех категориях граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, о порядке и случаях ее оказания, а также список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы БЮП на территории Мурманской области, размещены на официальном сайте органов государственной власти Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».